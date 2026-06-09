Konya'da bağımlılıkla mücadele için önemli seminer

Seminer, 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 12.00’de Karatay Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

Program kapsamında, son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar ele alınacak. Uzmanlar, bağımlılığa işaret edebilecek davranış değişiklikleri, erken uyarı belirtileri ve ebeveynlerin ev ortamında yapabileceği gözlemler hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Seminerde ayrıca, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının önemi, doğru sınır koyma yöntemleri ve riskli durumlarda başvurulabilecek kurumlar da detaylı şekilde anlatılacak.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelede en etkili yolun bilinçli aile yapısı ve güçlü toplumsal farkındalık olduğunu vurgulayarak, seminere tüm vatandaşları davet etti.