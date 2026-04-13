Konya Süper Grup'ta sona doğru

Konya Amatör Süper Grup Futbol Ligi’nde heyecan 24. hafta maçlarıyla devam etti. Konya Kara Kartallar’ın haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan ettiği ligde ilk düşen takım ise Havzanspor oldu. Sezonun bitimine 2 hafta kalırken, 12 puanla son sıraya demir atan Havzanspor lige veda etti ve yeni sezonda 1. Küme Futbol Ligi’nde ter dökecek. Ligde düşmeye en yakın ikinci aday ise Masterler Monivaspor. 15 puanla on ikinci sırada yer alan Monivaspor, kalan 2 maçını kazanıp, rakibi Bozkır Gençlerbirliği’nin 2 maçta da mağlubiyetini bekleyecek. Bu hafta oynanan maçlarda 22 gol atılırken, Beyşehir Belediyespor fikstür gereği bu haftayı dinlenerek geçirdi.