Konya Süper Grup'ta gollü hafta

KONYA Süper Grup Futbol Ligi’ne bir haftalık aranın ardından dün oynanan 22. hafta maçlarıyla devam etti. Konya Kara Kartallar’ın lider olduğu ve Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeyi garantilediği ligde heyecan düşme hattında yaşanıyor. Havzanspor ve Masterler Monivaspor düşme hattında yer alırken, Bozkır Gençlerbirliği düşme hattının 1 puan uzağında yer alıyor. Kalan haftalarda bu takımlar lige tutunmak adına çaba gösterecek. 22. hafta maçlarında fileler 25 kez havalandı. Ömeranlıspor 8 gollü galibiyete imza atarken, Beyşehir Üzümlüspor ise haftayı fikstür gereği maç yapmadan (BAY) geçirdi.