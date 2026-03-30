Konya'da yarış yapan iki sürücüye rekor ceza

Konya'da trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan ve trafikte yarış yaparak diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 472 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçlar trafikten men edildi

Haber Merkezi
Olay, 28 Mart Cumartesi günü saat 21.37 sıralarında Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedirler Kavşağı istikametinden Antalya Çevre Yolu yönüne doğru ilerleyen iki otomobilin yarış yaptığını ve yoğun trafikte makas atarak ilerleyip diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye attığını fark eden trafik ekipleri harekete geçti.

 

DUR İKAZINA UYMAYIP KAÇTILAR, KISA SÜREDE YAKALANDILAR

 

Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı. Polisin "dur" ikazına aldırış etmeyen sürücüler, polis ekiplerini atlattığını zannederken Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde yakalandı.

 

YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLERE REKOR CEZA!

 

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. M.A.A. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 136.000 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. E.B. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak", "Makas atmak" ve "Dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336.000 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 2 yıl 4 ay süreyle geri alınan şahsın aracı ise 6 ay süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Her iki sürücüye uygulanan toplam 472.000 TL’lik rekor cezanın ardından şahıslar, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakmadan Geçme

Selçuklu Belediyesi projeleriyle Türkiye'ye model oluyor
Selçuklu Belediyesi projeleriyle Türkiye'ye model oluyor
Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Tarım sektörünün yıldızları Konya'da parlayacak
Tarım sektörünün yıldızları Konya’da parlayacak
Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum
Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum
Selçuklu Belediyespor fırtınası! 4 branşta madalya yağdı
Selçuklu Belediyespor fırtınası! 4 branşta madalya yağdı
Sinacı: Kırk yıllık ezber bozuldu
Sinacı: Kırk yıllık ezber bozuldu