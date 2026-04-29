  • Konya Selçuk Üniversiteli Süren'den Avrupa rekoru

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Tuana Süren, Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda 145 kilo silkme derecesiyle Gençler Avrupa rekoru kırarak üçüncü oldu

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Tuana Süren, Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda 145 kilo silkme derecesiyle Gençler Avrupa Rekoru kırarak üçüncü oldu. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tuana Süren, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. +86 kilo kategorisinde mücadele eden Süren, silkmede kaldırdığı 145 kilo ile Gençler Avrupa rekoru kırdı. Başarılı performansını kürsüyle taçlandıran Süren, uluslararası arenada elde ettiği bu dereceyle dikkat çekti. Genç sporcu, hem rekoru hem de Avrupa üçüncülüğüyle önemli bir başarıya imza attı.

