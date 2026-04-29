Başkan Demirel, okullardaki şiddete dikkat çekti

Demirel, bu vakaların uzun süreli psikolojik sorunlar ve dışlanma birikimi olduğunu, erken müdahale için risk işaretlerinin bulunduğunu belirtti.

İşte Demirel’in açıklamasında, “Türkiye’de ve dünyada okullarda yaşanan şiddet olayları, özellikle cinayet–intihar vakaları, ciddi bir kamu güvenliği ve halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu tür olayların sayısındaki artış ve etkilerinin giderek ağırlaşması, konunun aciliyetini açıkça ortaya koymaktadır.”dedi.

Başkan Demirel açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Yapılan değerlendirmeler, bu vakaların ani gelişen olaylar olmadığını; aksine uzun süreli psikolojik sorunlar, travma, dışlanma ve sosyal sorunların birikimi sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. Saldırganların çoğunun okulun mevcut ya da eski öğrencileri olması sorunun okul içi sosyal ve psikolojik ortamla birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Araştırmalar, birçok saldırganın eylem öncesinde niyetlerini çevresine çeşitli şekillerde yansıttığını göstermektedir. Bu durum, erken müdahale için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Aynı zamanda sosyal medyada görülen nefret söylemleri, ani davranış değişimleri ve umutsuzluk içeren paylaşımlar da risk işaretleri arasında yer almaktadır. Öte yandan bazı vakalarda şöhret arayışı ve medyanın etkisi, benzer olayların tekrarını tetikleyebilmektedir. Bu nedenle toplumsal farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Okullarda şiddetin önlenmesi için; psikolojik destek sistemlerinin güçlendirilmesi, kriz müdahale ekiplerinin oluşturulması ve öğrencilerin güvenle başvurabileceği anonim bildirim mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.

Ayrıca okullarda güvene dayalı, kapsayıcı ve destekleyici bir ortam oluşturulması, bu tür olayların önüne geçilmesinde temel bir rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki, erken fark edilen her risk, önlenmiş bir trajedi anlamına gelir. Bu nedenle tüm kurumların, eğitimcilerin, ailelerin ve toplumun birlikte hareket etmesi hayati önem taşımaktadır.”