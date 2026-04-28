  • Konya, orman yangınlarına karşı tam teçhizat

Konya, orman yangınlarına karşı tam teçhizat

Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Yaren Arama Kurtarma Derneği ekipleri, orman ve kırsal alan yangınlarına müdahale kapasitelerini artırmak amacıyla önemli bir donanım desteği aldı.

Konya, orman yangınlarına karşı tam teçhizat
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
  • Ilgın Orman İşletme Şefliği'nde teslim edilen kişisel koruyucu yanmaz kıyafetler ve teçhizatla, dernek ekipleri sahada daha etkin görev alacak.
  • Yaz öncesi artan yangın riski vurgulanırken, Yaren Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, orman teşkilatı koordinasyonunda yangınlara destek vereceklerini belirtti.

Ilgın Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Balkı Orman İşletme İstasyonu’nda düzenlenen programda, dernek ekiplerine kişisel koruyucu yanmaz kıyafetler ile orman yangınlarına müdahalede kullanılacak çeşitli teçhizatların teslimi gerçekleştirildi. Daha önce yangınlara müdahale konusunda eğitim alan ekiplerin, bu destekle birlikte sahada daha etkin görev alabileceği belirtildi. 

Yaren Arama Kurtarma Derneği ekipleri, orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmak için Balkı Orman İşletme İstasyonu’nda düzenlenen törenle yanmaz kıyafetlerini teslim aldı.

Düzenlenen törene Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Şahin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Halil İbrahim Özkan, Ilgın Orman İşletme Müdürü Bekir Gülmez ile teknik personeller, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı. 

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Şahin ve beraberindeki heyetin katıldığı programda, Yaren Arama Kurtarma gönüllülerinin sahada daha etkin görev alacağı vurgulandı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıkların orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekilen programda, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle doğada kontrolsüz ateş yakılması ve mangal gibi faaliyetlerin büyük felaketlere yol açabileceği ifade edilirken, ormanların korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Programda konuşan Yaren Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yağcı, "Bundan sonraki süreçte orman teşkilatımızın koordinasyonunda yangınlara müdahale ederek destek sağlayacağız" dedi.

İHA

