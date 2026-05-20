  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın turizmini canlandıracak dev proje! İmzalar atıldı

Konya'nın turizmini canlandıracak dev proje! İmzalar atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek Konya Jeopark Projesi, şehrin turizm rotası olmayı hedefliyor.

Konya'nın turizmini canlandıracak dev proje! İmzalar atıldı
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle hayata geçecek Konya Jeopark Projesi’nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesi’nde bir araya gelen kent protokolü dev yatırımı masaya yatırırken Konya Jeopark Projesi’nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı başarıyla tamamlandı.

Selçuklu'dan arıcılara büyük destek!
Bu Habere de Bak
Selçuklu’dan arıcılara büyük destek!

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, MTA Konya Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Çiçekdağı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fethullah Arık, Karapınar Ticaret ve Sanayi  Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, KOP Bölge Kalkınma İdaresi  Başkan Yardımcısı Ahmet Suat Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları ve müdürler katıldı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın da hazır bulunduğu toplantıya KOP, MEVKA, MTA ve Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü gibi çok sayıda stratejik paydaş kurumun yöneticisi katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, projeyi hızlıca hayata geçirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra projenin geleceğine ışık tutacak sunumlar yapılırken proje paydaşı kurum ve kuruluş yöneticileri de görüş ve önerilerini paylaştı.

Konya’nın turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak proje kapsamında tüm paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla geçtiğimiz günlerde Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Aştırma Merkezi’nde saha gezisi ve incelemesi gerçekleştirilmişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

Konyaspor 3 kez kızardı!
Konyaspor 3 kez kızardı!
Konya'da ekipler, zehir tacirlerine geçit vermedi!
Konya'da ekipler, zehir tacirlerine geçit vermedi!
Konyaspor, İlhan Palut'la kazanmayı hatırladı
Konyaspor, İlhan Palut’la kazanmayı hatırladı
Konya vizyonu tüm dünyaya yayılıyor
Konya vizyonu tüm dünyaya yayılıyor
Düşme endişesinden kupa finaline! İşte Konyaspor'un karnesi
Düşme endişesinden kupa finaline! İşte Konyaspor’un karnesi
Selçuklu'dan Bosna Hersek'e gönül köprüsü
Selçuklu’dan Bosna Hersek’e gönül köprüsü