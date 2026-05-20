Konya'nın turizmini canlandıracak dev proje! İmzalar atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle hayata geçecek Konya Jeopark Projesi’nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, MTA Konya Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Çiçekdağı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fethullah Arık, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Suat Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları ve müdürler katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, projeyi hızlıca hayata geçirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda daha sonra projenin geleceğine ışık tutacak sunumlar yapılırken proje paydaşı kurum ve kuruluş yöneticileri de görüş ve önerilerini paylaştı.

Konya’nın turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak proje kapsamında tüm paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla geçtiğimiz günlerde Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Aştırma Merkezi’nde saha gezisi ve incelemesi gerçekleştirilmişti.