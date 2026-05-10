Konya'nın tecrübeli bürokratı Murat Mustafa Yavuz'a yeni görev
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde uzun yıllar il müdürü olarak görev yapan Murat Mustafa Yavuz'un, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü olarak atandığı öğrenildi.
2014 yılından itibaren Konya’da SGK İl Müdürlüğü görevini yürüten Yavuz, görev süresi boyunca sosyal güvenlik alanındaki çalışmaları, kurumlar arası iş birliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekmişti.
Kamu yönetimindeki tecrübesiyle bilinen Murat Mustafa Yavuz’un yeni görev yeri olan Kocaeli’de de istihdam ve iş gücü politikalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.
Karaman doğumlu olan Yavuz, Kocaeli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’nde eğitim aldı. Kamu kariyerinde SGK bünyesinde farklı görevlerde bulunan Yavuz, Balıkesir ve Konya’daki yöneticilik görevlerinin ardından yeni görevine atanmış oldu.