Fenerbahçe'den SOBE'ye destek

Fenerbahçe Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukların yanında yer almaya devam ederken sarı-lacivertli kulüp anlamlı bir farkındalığa daha imza atıldı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bu çerçevede Konya’da bulunan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ne (SOBE) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette vakfın yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını destekleyecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklere katılan Başkan Sadettin Saran’a belirli bir miktar üzeri bağış yapan kurum ve kuruluşlarının isimlerinin yer aldığı pano hakkında bilgi verildi. Başkan Saran da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu anlamlı yerde almak için vakıf yetkililerine bağış sözü verdi. Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, vakıf yetkilileri Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu anlamlı organizasyona vesile olan Prime Nova Spor Kulübü’ne, Siyah Çoraplılar Derneği’ne ve Konya Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür ederiz” denildi ve özel çocuklarda destek çağrısı yapılı. Açıklamada, “Sizin de desteklerinizle bilimsel olarak kanıtlanan tek çareleri eğitim olan otizmli çocukların geleceklerini birlikte aydınlatıyoruz. Bu kampanyaya dilediğiniz tutarda bağış yaparak, otizmli bir çocuğumuzun hayatına umut olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz” ifadelerini yer verildi.