Konyaspor efsane ismi unutmadı

Tümosan Konyaspor'da 3,5 sezon forma giyen ve yeşil-beyazlı ekibe 2 milyon Euro bonservis geliri de kazandıran Jagos Vukovic, yıllar sonra Konya Büyükşehir Stadyumu'na geldi. Konyaspor'da iz bırakan yabancılardan olan Jagos Vukovic, Fenerbahçe maçını izlemek üzere Konya'ya geldi. Konyaspor'un formasını 109 kez başarıyla terleten ve 2017 yılındaki Kupası kadrosunda yer alan Vukovic, takıma destek olmak adına stadyumdaki yerini aldı

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Fenerbahçe maçı öncesi Vukovic'e 26 numaralı forma ve çiçek takdim etti. Bu sırada eski Sırp stoperin oldukça heyecanlandığı görüldü. 38 yaşındaki Vukovic, maç öncesi Kayacık'a giderek futbolcular, teknik heyet ve personel ile de buluştu. Öte yandan Vukovic, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını da İstanbul'da stadyumdan izlemişti. Efsane futbolcu, 2017 yaz transfer döneminde 2 milyon Euro bedella Olympiakos'a transfer olmuştu.