Konyaspor evindeki seriyi kaybetti!

Konyaspor’un iç sahadaki kaybetmeme serisi Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Anadolu Kartalı, bu sonuçla taraftarının önünde ligde 10 maç sonra yenildi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Fenerbahçe maçından önce son olarak 2 Kasım’da Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu. Konyaspor, daha sonra çıktığı 10 Süper Lig maçında 4 galibiyet ve 6 beraberlik alarak iyi bir grafik çizmişti. Konyaspor, ayrıca Fenerbahçe müsabakasıyla bu sezonki iç saha maçlarını tamamladı. Anadolu Kartalı, ligde evinde oynadığı 17 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.