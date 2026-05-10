Konyaspor'dan Nagola'ya ziyaret

Konyaspor yönetimi ve teknik heyet, Fenerbahçe maçı sonrası ameliyat olan Nagola'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Tümosan Konyaspor yönetimi ve teknik heyet, Fenerbahçe maçı sonrası ameliyat olan Nagola’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, İdari Menajer Hüseyin Bilgin, Teknik Direktör İlhan Palut, Yardımcı Antrenör Osman Demir ve kulüp doktoru Oğuzcan Gökçay, başarılı bir apandisit operasyonu geçiren Adamo Nagalo'yu hastanede ziyaret etti. Nagalo, bir hafta içinde idmanlara başlayacak ve 22 Mayıs'taki Türkiye Kupası finaline yetiştirilmeye çalışılacak. 

