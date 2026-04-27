Konya'nın o ilçesine yeni üretim tesisi kazandırıldı

Toplam 1800 m² alana kurulu tesis; kolon, kiriş gibi yüksek kaliteli elemanlar üreterek belediyenin ve çevre ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçeye kazandırılan yeni üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yeni kurulan tesis hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ustaoğlu, 1800 m² alan üzerine kurulu tesiste, yüksek kalite standartlarında prefabrik betonarme hazır yapı elemanları üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Prefabrik betonarme hazır yapı elemanları üretim tesislerinin üretime başladığını kaydeden Başkan Ustaoğlu;” Geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmaların sonucunda; sanayi yapılarından depolara, hayvancılık tesislerinden farklı üretim alanlarına kadar geniş bir ihtiyaca cevap verebilecek modern bir üretim altyapısını şehrimize kazandırdık.

Burada 900 m2’lik üretim sahası, 900 m2’lik demir hazırlık sahasından oluşan modern kalite standartlarına uygun tesisimizde şehrimizde hizmet üretmeye devam edecek. Ayrıca bu tesisimizde belediyemizin ve çevre ilçelerdeki kamu ve özel sektörün prefabrik beton eleman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Bu tesiste; kolon, kiriş, aşık, TT döşeme ve oluk gibi prefabrik beton yapı elemanlarının üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilen bu elemanlar kullanılarak küçük ve orta ölçekli sanayi yapıları, depolar, hayvancılık tesisleri ile ahır, yem deposu, samanlık ve sağımhane gibi yapılar inşa edilebilecektir.

İstihdama katkı sağlayan, üretimi büyüten ve şehrimizin geleceğine değer katan bu tesisimizin Seydişehir’imize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.