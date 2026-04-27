Konya Büyükşehir, baharın coşkusunu doğaseverlerle buluşturdu

Konya Valiliği, Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya-Alanya arasındaki 405 kilometre uzunluğundaki Keykubad Göç ve Kervan Yolu, doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Alanya’dan Konya’ya uzanan toplam 405 kilometre uzunluğundaki bu devasa medeniyet rotasının en özel bölümlerinden biri olan 36 kilometrelik 6 Göller - Ketenli - Elbengi etabı, katılımcılara adeta bir "yeşil terapi" sundu.

Baharın gelişiyle birlikte taze bir örtüye bürünen Toroslar’ın eteklerinde başlayan yürüyüşte; Gavur Gölü, Keşlik, Kovalı, Dipsiz ve Sülüklü gölleri rotanın mücevherleri gibi parladı. Bol yağışların etkisiyle eski ihtişamına kavuşan göller, çevresindeki canlı yeşil tonlarıyla birleşerek yürüyüşçülere eşsiz manzaralar sundu.

Ketenli’de Bir Bahar Akşamı: Köy Dokusu Ve Tabiat

Yürüyüşün ilk günü, tarihi yerleşimi ve özgün mimarisiyle dikkat çeken Ketenli (Çalmanda) köyünde noktalandı. Köyün merkezindeki okul bahçesinde güvenli ve samimi bir ortamda konaklayan grup, burada geleneksel Anadolu misafirperverliğini hissetti. Ketenli’nin çevresini saran ve göz alabildiğine uzanan yemyeşil vadiler, doğanın sunduğu en cömert tablolardan birini oluşturdu. Katılımcılar, köyün tarihi dokusu içinde, doğanın sessizliği eşliğinde taze dağ havasını solumanın ayrıcalığını yaşadı.

Bilim Ve Tarih İç İçe

"Konya’nın Kapadokyası" olarak anılan ve volkanik kaya yapısıyla büyüleyen Kilistra ve Botsa bölgesinden geçen rota, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir eğitim sahası oldu. Prof. Osman Doğanay’ın anlatımlarıyla bölgedeki manastır kompleksleri, kiliseler ve sarnıçların hikayesini dinleyen yürüyüşçüler, binlerce yıllık göç yollarının ve İpek Yolu’nun izlerini bizzat yerinde deneyimledi.

Elbengi’nin Serin Sularında Final

Etkinliğin ikinci gününde, yayla hatlarını ve kadim patikaları aşan grup, Yaylacık (Nuzumla) üzerinden Elbengi mesire alanına ulaştı. Doğanın uyanışını müjdeleyen kuş sesleri ve çağlayan kaynak suları eşliğinde tamamlanan yürüyüş, hafızalarda silinmeyecek izler bıraktı.

Yürüyüş programı, Konya’nın turizm vizyonu doğrultusunda zengin içeriklerle desteklendi.

Program kapsamında Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni ziyaret eden ve şehir turuna katılan misafirler, Konya mutfağının seçkin lezzetlerini tatma imkânı buldu. Toplam 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu, her geçen gün tescillenen yeni etaplarıyla hem profesyonel yürüyüşçüler hem de doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın binlerce yıllık fetih ve göç rotası üzerinde gerçekleştirilen proje, Anadolu’nun kadim mirasının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Katılımcılar Doğa Ve Tarih Dolu Yürüyüşten Mutlu Ayrıldı

Yürüyüşe katılan doğaseverler de etkinliği çok beğendiklerini, güzergahta her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar, bu ve benzer organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini belirterek, sonraki yürüyüşlere de katılmak istediklerini, ilgi duyan vatandaşların bu etkinlikleri kaçırmamaları gerektiğini söyledi.