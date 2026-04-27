KTÜN'de geliştirilen buluş ticarileştirilecek

“Ortamda Galoş Takmayan Kişilerin Yapay Zekâ Tabanlı Görüntü İşleme Metodu ile Tespit Sistem ve Yöntemi” başlıklı buluş; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Mücahid Barstuğan, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Erdoğan ve Karatay Belediyesi Mevlana Anaokulu Müdürü Zehra Nilgün Soydemir tarafından geliştirilerek ticarileştirme sürecine dahil edildi.

“Okullarda Sınıftan Güvenli Öğrenci Çağırma Sistemi” başlıklı ve tescilli patent kapsamında yer alan buluş ise yine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Mücahid Barstuğan ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Erdoğan tarafından geliştirilerek uygulamaya aktarılma aşamasına ulaştı.

Süreç kapsamında, üniversitemizi temsilen KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ile MKEY Technology Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında gerekli sözleşmeler imzalanarak söz konusu buluşların sanayiye aktarılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, söz konusu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde geliştirilen yenilikçi çalışmaların ticarileştirilerek toplumsal faydaya dönüşmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Akademisyenlerimizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyor, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen bu çalışmalar, üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürülmesi açısından önemli bir örnek teşkil ederken, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.