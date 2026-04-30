Konya'nın o ilçesine yeni jandarma binası

Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, ilçenin güvenlik altyapısını güçlendirecek ve modern bir çalışma ortamı sunacak olan Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı binasının ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. "Halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Meşe, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Belediye binasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Meşe, göreve geldikleri günden bu yana Çeltik’in ihtiyaçlarına yönelik stratejik adımlar attıklarını vurguladı.

Meşe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve ilçemizin asayiş hizmet kalitesini artıracak olan Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı binasının ihalesini gerçekleştirdik. Bizim önceliğimiz Çeltik halkına hak ettiği hizmeti sunmaktır. Verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçirmeye, ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz.”

Yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Başkan Meşe, Ankara ve Konya hattındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti: "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen’e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Hacı Zuhal ve MHP İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Akar’a şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunarım."

