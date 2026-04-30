Başkan Ustaoğlu'ndan anlamlı çağrı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Belediye birim müdürleri ve çalışma arkadaşları, Kızılay kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. Belediye Meydanında kurulan Kızılay kan bağışı aracında, kan bağışında bulunan Başkan Ustaoğlu’na görevli olan Kızılay personeli tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi.

İnsan hayatında Kan bağışının önemine değinen Başkan Ustaoğlu ;" Bugün burada bir hayatı kurtarmanın, bir umuda dokunmanın sorumluluğuyla bir aradayız. Kan bağışı, bir insanın hayata yeniden tutunmasına vesile olan en anlamlı dayanışmalardan biridir.

Yapılan her bağışın aynı zamanda üç fidanın toprakla buluşmasına katkı sağlaması ise iyiliğin hem insana hem doğaya yayıldığının güzel bir göstergesidir. Seydişehir kan bağışı konusunda her zaman hassas ve duyarlıdır. Ben tüm hemşehrilerimizi bu gönüllülük hareketine katılmaya davet ediyorum. Birlikte hayat kurtaralım, birlikte geleceğe nefes olalım. Başta Türk Kızılay’ı olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.