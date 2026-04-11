Konya'nın göbeğinde yıkım başladı

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda gerçekleşen yıkımda yıllar boyunca Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet'e hizmet eden Halk Bankası'nın bulunduğu Maliye binası, yerini daha modern ve güvenli bina alacak.

Daha önce Garanti Sitesi gibi önemli yapının yıkıldığı Nalçacı’da Maliye binasının yıkım çalışmaları öğle saatlerinde başladı. İş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken cadde yıkım nedeniyle bir süre toz bulutu ile kaplandı.