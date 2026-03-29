Konya'nın bu ilçesindeki yangınlar paniğe yol açtı
Beyşehir ilçesinde aynı gün farklı noktalarda yangın çıktı.
İlçe merkezinde iki ayrı adreste meydana gelen yangınlar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlardan birinin mutfakta ocakta unutulan bir kaptan, diğerinin ise çamaşır makinesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyısında sazlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.