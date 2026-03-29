Beyşehir'de denetim

Denetimler sırasında durdurulan bir otomobilin sürücüsünün yapılan alkol testinde 0,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü statüsünde olan kişinin ayrıca ehliyetini de yanında bulundurmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek cezai işlem uygulandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 lira olmak üzere toplamda 27 bin 719 lira para cezası kesildi. Kasksız motosiklet sürücüleri ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler, Kent Güvenlik Sistemi Kameraları (KGYS) tarafından takip edildi. Mahalle aralarında izlerini kaybettirmeye çalışan motosikletlilerden biri, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanma korkusuyla motosikletini yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı. Plaka üzerinden yapılan incelemede, motosiklet sürücüsüne ve sahibine farklı trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 90 bin lira para cezası uygulandı.