Konyalı çiftçinin yüzü güldü

Toprağın yağmurla buluşmadan önce gübrelenmesinin verim açısından büyük önem taşıdığını belirten Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, konu hakkında değerlendirmede bulundu. Karabulut, "Değerli Cihanbeyli üreticilerimiz 2026 yılı 2025 yılına nazaran yağışlı bitki gelişimi daha iyi şu an arazide bitki takiplerini yapmaktayız.Üreticilerimizin arazilerini zaman zaman kontrol etmelerini istiyoruz.Bu yıl karşılaştığımız sorunlar var.Bazı çiftçilerimiz aldıkları gübrelerin sahte çıktığını ve bu yüzden bitki gelişiminin zayıf olduğunu söylemektedirler. Kısım kısım arpalarda sararmalar mevcut.Üreticilerimizin sarı pas hastalığı,cüce hastalığı gibi hastalıklara karşı arazilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.Artan girdi maliyetleri üreticilerimizin üretimin sürdürülebilirliğini zorlamaktadır.Bu yıl Nisan ve Mayıs ayları da yağmurlu bereketli bir yıl olur inşallah. Beklentimiz bakanlığımızdan bu yıl girdi maliyetlerine göre ürün fiyatlarının değerinde verilmesidir. Sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelip sorunları gerekli makamlara ileteceğiz. 2026 üretim sezonu için ekim dikim yapan çiftçilerimize bu yağışlar bereket getirsin hayırlı bereketli bir sezon olsun." ifadelerini kullandı.