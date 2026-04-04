Konya'nın bu ilçesinde okul servislerine denetim
Konya'nın Bozkır ilçesinde, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla polis, jandarma ve zabıta ekiplerince okul servislerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
İlçe genelinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları ve sürücüleri, mevzuata uygunluk, güvenlik kuralları ve araç donanımı açısından titizlikle incelendi.
Denetimlerde tespit edilen eksiklikler resmi olarak kayıt altına alındı. Yetkililer, servis şoförlerine öğrenci taşımacılığı mevzuatı ve güvenlik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulunarak, öğrencilerin güvenli seyahat etmesinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.