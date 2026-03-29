Konya İl Başkanı Türker Türkoğlu'ndan anlamlı mesaj

Görev süresi boyunca verilen mücadeleyi "kutlu bir emanet" olarak nitelendiren Türkoğlu, sadakat ve istikamet vurgusu yaparak, "Bu görev bir makam değil, her şartta aynı istikamette yürüyenlerin yeminidir" dedi. “Engellerle Büyüyen Bir Duruş” Türker Türkoğlu, üç yıl önce devraldığı bayrağı her geçen gün daha da yükseğe taşımanın onurunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu kutlu emanet; engellerle büyüyen, baskıyla bilenmiş ve her şeye rağmen daha da güçlenen bir duruşun adıdır. Bu duruş adanmışlıktır, bu adanmışlık sadakatin ta kendisidir.” ‘’Tavizsiz İstikamet Vurgusu’’ Mesajında davanın sürekliliğine ve disiplinine dikkat çeken Türkoğlu, geçmişin sadece bir hatıra değil, gelecek için çizilmiş bir hüküm olduğunu belirtti. Türkoğlu, “İstikametten dönen yok hükmündedir, hükmünden dönen ise bizden değildir”, “İşin Özü; Bir Ömür Sadakatle, Evlatların Emrinde!” sözleriyle Ülkücü hareketin sarsılmaz ilkelerine işaret etti. “Bir Ömür Sadakatle” Görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden Türkoğlu, ‘’3 yılın her anında emek veren, inancıyla, gayretiyle ve sarsılmaz duruşuyla bu davaya omuz veren, tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. Türker Türkoğlu açıklamasının sonunda şu güçlü ifadelere yer verdi: Adım attıkça iz bırakan bir irade, yol yürüdükçe yazılan bir kader. Duruşumuz istikametimizdir, sözümüz ise ebedidir.’’ Yürüyen biziz, yazılan tarihtir!”