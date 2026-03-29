Bakan Çiftçi, Türkiye'nin üreten gücü Çumra Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker ve iştirakleri ile TORKU markasını yakından ve gururla takip ettiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Konya’nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, hem hemşehrilerinin sorunlarını dinledi hem de çözüm önerilerini not aldı. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, Çumra Şeker Fabrikası’nda PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi. Görüşmede Erkoyuncu sektörün genel durumuyla ilgili şeker pancarı başta olmak üzere tarım ve sanayi de karşılaşılan zorlukları, üreticilerin beklentilerini ve çözüm önerilerini Bakan Çiftçi'ye aktardı.

DIŞ HAVZALARDAKİ SULAR KONYA OVASI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Bölgedeki en büyük problemin yeraltı suyu olduğunu vurgulayan Başkan Erkoyuncu, ihtiyaç duyulan suyun neredeyse tamamının yeraltından karşılandığını belirterek Çarşamba Suyu’nun kuruduğunu ifade etti. Konya Ovası’nın geleceği açısından dış havzalardaki suların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erkoyuncu, Akdeniz’e boşa akan suların Konya Ovası’na kazandırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi; "Bu kapsamda özellikle Beyşehir, Suğla, Ermenek Çayı ve Manavgat Çayı gibi su kaynaklarının ovaya yönlendirilmesi hayati önem taşıyor. Yağışlar bu yıl belli ölçüde sevindirici oldu ancak bu yeterli değil. Kar yağışının az olması nedeniyle yeraltı sularını besleyecek düzeyde bir kazanım sağlanamadı. Özellikle Çumra’da bu yıl da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Yine de şükrediyoruz. En büyük temennimiz, bölgemizde su sorununun daha da büyümemesi." Bakan Çiftçi, üreticilerin sesi olan Başkan Erkoyuncu’nun aktardığı beklenti ve önerileri dikkatle dinleyip not aldı. Ayrıca Bakan Çiftçi, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker ve iştirakleri ile TORKU markasını yakından ve gururla takip ettiğini ifade etti. Üretimden istihdama kadar ortaya koyulan başarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, Konya Şeker’in ülke ekonomisine sunduğu katkının her geçen gün daha da arttığını sözlerine ekledi. Ardından Çumra Şeker Fabrikası’nda muhtar ve üreticilerle de bir araya gelen Bakan Çiftçi, samimi bir sohbet ortamında sorunları dinledi ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.