Konya'da çatı hırsızlarına nefes kesen takip

Olayın ihbar edilmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen titiz ve kapsamlı araştırmalar neticesinde, olayın şüphelilerinin S.T. (1993 doğumlu, 12 suç kaydı) ve B.D. (1993 doğumlu, 29 suç kaydı bulunan ve aynı zamanda aranan şahıs) olduğu belirlendi. Sahada yürütülen koordineli çalışmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin izleri kısa sürede tespit edilerek takibe alındı. Konevi Mahallesi’nde yeri belirlenen B.D., polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kısa sürede etrafı sarılan şüpheli, görevli ekiplere mukavemet gösterdi. Polis ekiplerinin soğukkanlı ve kararlı müdahalesi ile kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilen B.D.’nin yapılan sorgusunda, hakkında toplam 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, olayda kullanılan ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemelerle birlikte Feridiye Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.