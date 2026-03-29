Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Mart Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 29 Mart Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KOÇ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)
234 01 75
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KÜBRA ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)
211 00 23
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
GÜRSOY ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)
323 90 90
4. BÖLGE (MERAM)
RAVZA ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)
331 20 55
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ULUKAN ECZANESİ
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
233 34 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞİRİN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM
(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)
322 22 01
7. BÖLGE (KARATAY)
MEVRA ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)
410 04 92
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
PLAZA ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU
(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)
247 77 37
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
NAZAR ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ TATLICAK SOKAK NO:9A SELÇUKLU
((BARIŞ CADDESİ) CANSIN PAZARLAMA ARKASI, EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)
245 35 31
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
DİRİLİŞ ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89C-1 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
263 18 18
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZ ŞAFAK ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ SEVENLER SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(FİZİKON TIP MERKEZİ YANI MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI)
255 52 04
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ELÇİN ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
0506 093 52 62