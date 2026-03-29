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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Mart Pazar günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 29 Mart Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 29 Mart Pazar günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

 

KOÇ ECZANESİ    

 

FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)


234 01 75


2. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 

 KÜBRA ECZANESİ    


  HOCACİHAN MAHALLESİ ÇEVREYOLU CADDESİ ERKAM SİTESİ NO:23F SELÇUKLU
(BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ YANI)


211 00 23


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

 

GÜRSOY ECZANESİ    


 HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:123D SELÇUKLU
(58 NOLU ASM YANI, HOCACİHAN PARKI YANI)


323 90 90


4. BÖLGE (MERAM)  

 

  RAVZA ECZANESİ    


 ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:42A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST.POLİKLİNİK GİRİŞ YANI)


331 20 55


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

 

ULUKAN ECZANESİ    


KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)


233 34 20


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

 

ŞİRİN ECZANESİ  

  
 KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM
(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)


322 22 01


7. BÖLGE (KARATAY)   

 

 MEVRA ECZANESİ    


  DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)


410 04 92


8. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 

 PLAZA ECZANESİ

    

  BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU
(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)


247 77 37


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NAZAR ECZANESİ    


MALAZGİRT MAHALLESİ TATLICAK SOKAK NO:9A SELÇUKLU
((BARIŞ CADDESİ) CANSIN PAZARLAMA ARKASI, EYLÜL TIP MERKEZİ YANI)


245 35 31


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

DİRİLİŞ    ECZANESİ


 BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89C-1 SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)


263 18 18


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZ ŞAFAK ECZANESİ    


  SANCAK MAHALLESİ SEVENLER SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(FİZİKON TIP MERKEZİ YANI MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI)


255 52 04


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

ELÇİN ECZANESİ    


  ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
0506 093 52 62
 

Ümmü Gülsüm Dündar

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