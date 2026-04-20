Konya halterci kürsüye çıktı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Gamze Altun, Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazandı

TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Gamze Altun, Gürcistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda 48 kiloda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 48 kilo kategorisinde mücadele eden Gamze Altun, silkme branşında 97 kiloluk derecesiyle rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı formayla kürsüye çıkan Altun, elde ettiği bu sonuçla Konya ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu.Şampiyona genelinde başarılı bir performans ortaya koyan milli halterci, koparmada 70 kilo, toplamda ise 167 kiloluk kaldırıma ulaştı. Selçuk Üniversitesi’nin genç yıldızı, Batum’da imza attığı bu sonuçlarla Avrupa halter camiasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. 

Bakmadan Geçme

