  • Haberler
  • Konya
Konya'da sahnelenen oyun seyirciden alkışı topladı

'Kafesten Bir Kuş Uçtu' adlı tiyatro oyununu ilk kez Konyalı tiyatroseverlerle buluştu. Yer yer gri alanlara değinip sorgulatan tiyatro oyunu seyirciden tam not aldı.

Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Kafesten Bir Kuş Uçtu" adlı eserin prömiyeri (ilk oyun) gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen Amerikalı Yazar Ken Kesey’in ünlü başyapıtı oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Dale Wasserman tarafından oyunlaştırılan ve Bilge Koloğlu’nun çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan eser, Tolga Özenç Özençel’in rejisi ve metin düzenlemesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu öncülüğünde sahneye taşındı.

Seyirciden Tam Not

Otorite ile birey arasındaki çatışmayı ve kahramanlık ile menfaat arasındaki gri alanı sorgulayan tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı.

Oyun, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 1 Mayıs Cuma ve 2 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

