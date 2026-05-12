Konya gençliği dünyaya açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen açılış törende konuşma yaptı.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya gençliği dünyaya açılıyor
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • *Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkent** seçilmesi nedeniyle düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, "İslam medeniyetinin en büyük gücü, sahip olduğu genç nüfus ve bu gençliğin taşıdığı yüksek ideallerdir. 

İnancından, tarihinden ve kültüründen güç alan bir gençlik; daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir geleceğin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, geçmişten aldığı ilhamla bugün de İslam dünyasında birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına öncü rol üstlenmektedir. 

Konya'da 2026 İİT gençlik başkenti için muhteşem açılış
Bu Habere de Bak
Konya’da 2026 İİT gençlik başkenti için muhteşem açılış

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'nın 2026 Gençlik Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Ülkemiz, tarihi birikimi, stratejik konumu ve güçlü kurumsal yapılarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülke ve kuruluşlarıyla her alanda birlikte hareket etmeye gayret göstermektedir. Gençlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. 

İstanbul'da mukim İslam İşbirliği Gençlik Forumu, ortak inanç ve değerlerimiz çerçevesinde gençlerimizi çok çeşitli etkinliklerde buluşturarak 20 yılı aşkın süredir sadece bölgemizin değil; tüm dünyanın geleceğine umut olmaktadır" dedi.

Gençlerin Çok Yönlü Gelişimi Destekleniyor

Bakan Bak, gençlerin gelişimini desteklediklerini şu sözlerle belirtti:

"Bu noktada Bakanlığımız da her yıl farklı temalarda düzenlenen gençlik kamplarımızda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden gençlerimizi ağırlayarak forumu desteklemektedir. Bu kamplarda gençlerimiz; medyadan gönüllülüğe, çevre bilincinden girişimciliğe kadar pek çok alanda birlikte öğrenmekte ve üretmekte, kalıcı dostluklar kurmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası gençlik projeleri, değişim programları, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz" 

DHA

Bakmadan Geçme

Konya'dan Dünya'ya fikirler TohumUP ile açılacak
Konya’dan Dünya’ya fikirler TohumUP ile açılacak
Konya'da mucize! Kuruyan göl eski günlerine geri döndü
Konya'da mucize! Kuruyan göl eski günlerine geri döndü
Konya dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Kripto cüzdanlar deşifre oldu
Konya dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Kripto cüzdanlar deşifre oldu
Konya yolunda feci kaza! Otomobil beton mikserine çarptı
Konya yolunda feci kaza! Otomobil beton mikserine çarptı
Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı
Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı
Konya'nın dev altyapısı dünyanın çevresini aştı!
Konya'nın dev altyapısı dünyanın çevresini aştı!