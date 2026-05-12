Konya'da 2026 İİT gençlik başkenti için muhteşem açılış

Konya İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Açılış Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile farklı ülkelerden bakanların ve temsilcilerin katılımıyla yapıldı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, ülkemizden ve İslam dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Konya’nın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

“İSLAM DÜNYASININ GENÇLERİNİ, AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Konya’nın tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve büyük yürüyüşlerin başkenti olan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya’mız; yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturmuştur. Bu yıl ise Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti ünvanıyla Konya; geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU SORUMLULUK; GENÇLİĞİN SÖZÜNÜ KONYA’DAN TÜM DÜNYAYA DUYURMAKTIR”

Başkan Altay, İİT Gençlik Başkenti ünvanını Fas’ın Marakeş şehrinden sonra taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Bizler bu ünvanı, şehrimiz için büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu sorumluluk; gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmayı, İslam coğrafyasının farklı ülkeleri arasında güçlü dostluk köprüleri kurmayı ve gençliğin geleceğe dair sözünü Konya’dan bütün dünyaya duyurmayı gerektirmektedir” diye konuştu.

‘Bugün İslam dünyasının birçok köşesinde savaşların, acıların, işgallerin ve insanlığın vicdanını yaralayan zulümlerin gölgesi altında yaşıyoruz’ diyen Başkan Altay, şöyle devam etti: “Gazze’den Yemen’e, Libya’dan İran’a, Arakan’dan mazlum coğrafyaların her birine kadar yükselen feryat; bizlere büyük bir sorumluluğu tekrar hatırlatıyor. Şunu biliyoruz ki karanlık ne kadar derin olursa olsun, onu dağıtacak bir ışık mutlaka vardır. O ışık; ferasetiyle hakikati gören, yüreği imanla çarpan, zihni ilimle aydınlanan, ahlakı merhametle yoğrulan gençlerimizdir. Zulmün karanlığını adaletle, umutsuzluğun sessizliğini kardeşlikle, ayrılığın yaralarını birlik ruhuyla aydınlatacak olan yine siz gençlerimizsiniz. İnşallah İslam dünyası; inançlı, bilinçli, cesur ve merhametli gençlerinin omuzlarında yeniden barışın, huzurun ve izzetin ufkuna doğru yürüyecektir.” “Hayata geçirdikleri projelerden örnekler veren Başkan Altay, “İnşallah Konya’mızdan yükselen bu gençlik sesi; İslam dünyasının dört bir yanında karşılık bulacak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortak geleceğimize ışık tutacaktır. Konya İİT Gençlik Başkenti ünvanının şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“KONYA'DAN BAŞKA BİR ŞEHRİ SEÇMEMİZ PEK MÜMKÜN DEĞİLDİ”

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Konya’nın tarihi birikimine ve kültürel varlığına değinerek, “Konya'mız aday olduğunda Konya'dan başka bir şehri seçmemiz pek mümkün değildi. Tarihi birikimi, kültürel birikimi inanılmaz bir yer. İslam dünyasının gerek felsefi, gerek tarihi, gerek bilimsel, gerek kültürel bir başkenti ve hala gönlümüzün başkenti olarak bu başkentliğini sürdürüyor. Konyalı insanlarımızın sıcakkanlılığı, ev sahipliği zaten dünya çapında meşhur. Tabii ki genç kardeşlerimizin Konya'dan öğrenecekleri çok fazla şey var. Bugün de burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz. Umuyoruz ki konu başlığımız olarak da seçtiğimiz bu yıl boyunca yapacağımız etkinliklerde de Konya'nın mesajının, Türkiye'mizin mesajının dünyaya yayılmasını onların eliyle daha rahat yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“EN GÜÇLÜ SÖZ, FİKİR VE DUYGU İNŞALLAH YİNE KONYA'DAN YEŞERECEKTİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “İslam dünyasının dört bir yanında baş etmekte olduğumuz sorunlara, mücadele ettiğimiz meydan okumalara karşı gençliğin vereceği emeğe, gayrete Konya'nın ilham olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu Gençlik Başkenti Programının özellikle ‘Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi’ temasıyla düzenlenmesini de ayrıca kayda değer buluyorum. İnşallah bu program sürecinde İslam dünyasının dört bir yanından genç kardeşlerimizin tanışmasına, beraber hayaller kurmasına, geleceği inşa etmek için, daha adil bir dünyaya ulaşmak için hep birlikte mücadele azmini kendi gönüllerinde ve zihinlerinde yeniden kurarak, tazeleyerek yarınlara hazırlanmamıza bu programlar vesile olacaktır. Bu değerli çalışmayı himaye ettikleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu programa adaylık sürecinden itibaren tüm çalışmaları Konya adına koordine eden, her çalışmamızda bizlere destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür ediyorum. İnşallah Konya, bin yıl önce nasıl bu topraklardaki varlığımızın teminatı olmuşsa yeni ve adil bir dünyanın kurulmasına dair en güçlü söz, fikir ve duygu da inşallah Konya'dan yeşerecektir” dedi.

“KONYA KARDEŞLİĞİN VE DÜNYA GENÇLERİNİN GÜR SESİYLE YANKILANIYOR”

Konya Valisi İbrahim Akın, tarihin her döneminde bilgiyi hikmetle harmanlayan, sinesinde birliği ve barışı büyüten Konya’nın bugün Gençlik Başkenti olarak bir kez daha kardeşliğin ve dünya gençlerinin gür sesiyle yankılandığını belirterek, “İnanıyoruz ki Konya'mız bu organizasyonla birlikte kapsayıcı bir uluslararası gençlik etkileşimi içinde en güçlü zemini sunmaktadır. Bu organizasyonla Konya, hem şehirler ve ülkeler hem de gönüller arasında köprüler kuracak, İslam dünyasına kardeşlik ve dayanışma mesajı verecektir inşallah. Sayın Bakanımıza Konya'mızı teşrifleri ve bu organizasyona verdikleri destekleri için şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Konya'dan başlayarak bu anlamlı sürecin her aşamasında ortaya koyduğu güçlü irade, katkı ve ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hassaten teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“TÜM İMKANLARIMIZLA KONYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise İsrail'in masum sivillerin hayatını hiçe sayan ve bölgeyi daha büyük bir çatışma sarmalına sürükleyen uluslararası hukuku tanımayan bu saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Konya’nın özel bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Konya asırlardır ilmin, irfanın ve maneviyatın merkezi olmuş Selçuklu’nun mirasını bugüne taşıyan müstesna bir şehrimizdir. Bu topraklar sadece tarihi eserleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı değerler, kardeşlik ve barış ruhu ve gönül dünyasıyla da hepimize ilham vermektedir. Konya'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2022 yılında ‘birlik güçtür’ temasıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları’na yaptığı başarılı ev sahipliği bu şehrin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir. Yine aynı yıl Konya'mız İslam Dünyası'nın Spor Başkenti unvanını da taşımaya hak kazanmış ve düzenlediği etkinliklerle dayanışmamızı daha da artırmıştır. Bunların yanında Konya, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu tarafından 2023 yılında Dünya Spor Başkenti, 2026 yılında da Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmiştir. İnanıyorum ki Konya, Gençlik Başkenti sürecinde de aynı başarıyı sergileyerek İslam dünyasının birlikte neleri başarabileceğini bir kez daha kanıtlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye’mize ve İslam İşbirliği Gençlik Forum’una teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, tesislerimiz ve bütün imkanlarımızla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini desteklemeye hazırız. Ortaya konan bu güçlü iş birliği İslam dünyası gençliği adına umut vericidir.”

“KONYA UNVANINI BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYACAK”

Gençlerin kültür, spor, bilim, girişimcilik ve gönüllülük başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Bak, “İslam dünyasının birliklerine yönelik yaptığımız İslam İşbirliği, Gençlik Başkenti gibi girişimler gelecek nesiller arasında kuvvetli bir barış ve dostluk zeminini tesis etmektedir. İslam İşbirliği Gençlik Başkenti programı ülkemiz için ayrı bir anlamda taşımaktadır. Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonlarla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum. 2026 Konya İslam Gençlik Başkenti ünvanı hayırlı olsun. Emeği geçen, başta Taha Ayhan’a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve değerli valimize, bakanlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

2026 GENÇLİK BAŞKENTİ ANAHTARI KONYA’YA DEVREDİLDİ

Konuşmaların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti Konya’nın resmi devir teslim töreni yapıldı. İİT Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Fas Krallığı Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı İşbirliği, İletişim ve Hukuk Çalışmaları Direktörü Mohamed Quzaine tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkentliğini temsil eden anahtar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teslim edildi.