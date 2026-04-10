Konya'dan İsrail'e tepki yağdı

Filistin Destek Platformu tarafından İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararı ve saldırılara tepki için Konya'da basın açıklaması yapıldı.

Üniversite öğrencisi Musab Beren, Cuma Namazı çıkışında Kapu Cami önünde şu açıklamalarda bulundu:

"İsrail’in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Yine; Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması İslam’ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir"