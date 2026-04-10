Konya'dan direkt uçuşla balkan turu zamanı

Turizm Sektöründe 2013 yılından bu yana Muhafazakâr tatile yönelik Namaz vakitleri ve helal yemek ana temalı tatil düzenleyen bu alanda da sektörde öncü firmalardan olan Hünkâr Turizm, yeni projelerini ve tatil destinasyonlarını tanıttı. Acente ve sektör paydaşlarına yönelik bir otelde düzenlenen lansman programında hem Hünkâr Turizm, hem Konya’dan direkt uçuşla balkan turu ve Dünyada ilk ve tek olan Helal Cruise gemi turu hakkında detaylı bilgiler verildi.

HELAL TURİZM DÜNYAYA YAYILIYOR

Rıza Turizm Genel Müdürü Mustafa Ulu’nun kurucu ortağı olduğu Hünkâr Turizm’in kurucu ortağı ve Genel Müdürü olan Cemal Erdem’in gerçekleştirdiği sunumda öncelikle Hünkâr Turizm’in kuruluş amacı ve hedefleri anlatıldı. 2013 yılından bu zamana kadar önemli bir mesafe aldıklarını söyleyen Erdem, bugün Viyana, Azerbaycan ve Malezya ofisleri ile Dünya’ya açıldıklarının altını çizerek yakın zaman içinde Sudi Arabistan ofisinin de hizmete gireceğini ifade etti. Dünya genelinde Helal turizm bilincinin yaygınlaştığını ve Avrupa’da birçok restoranların artık menülerine helal yemek eklediğini söyleyen Erdem, bu bilincin Müslümanlarında rahatlıkla tatil yapabilmesine olanak sağladığını hatırlattı.

KONYA’DAN DİREKT BALKANLARA

Hünkar Turizm olarak tüm acentelerin satışını gerçekleştireceği Konya’dan direkt uçuşla Balkan Turu programını hazırladıklarını da söyleyen Genel Müdür Erdem, “Konyalı hemşehrilerimiz artık Balkan ülkelerine Konya’dan direkt uçuşla gidebilecek. 7 gece 8 gün şeklinde gerçekleşecek gezi programı Temmuz ve Ağustos ayları için planlanıyor. Bu programla Balkan turlarını daha ekonomik hale getirmek istiyoruz” dedi.

GEMİ DEĞİL KÜÇÜK BİR İLÇE

Erdem açıklamasının son bölümünde ise Dünya’da ilk ve tek olan Alkolsüz Cruise gemi tur programlarını anlattı. Sudi Arabistan menşeli Aroya Cruise’in Türkiye ve Avrupa satış distribütörü olduklarının altını çizen Erdem, daha önce muhafazakâr düşünceye ait böyle bir hizmetin olmadığını ve hassasiyeti olan misafirlerin böyle bir hizmetten faydalanamadığını belirtti. Artık Aroya Cruise ile alkolsüz gemi turunun mümkünlüğünü anlatan Erdem, “Gemi turumuzda da farklı seçenekler ve programlar mevcut, İstanbul kalkışlı farklı destinasyonlar gerçekleşebiliyor. Belirli süreçlerde Umre programı bile yapılabiliyor. Dolayısıyla 1678 kabinli 3362 +1600 mürettebat kapasiteli adeta küçük bir ilçeyi anımsatan bu gemide seyahat ve tatil yapmak ayrıcalığı yaşanmalı diye düşünerek özel fiyatlar oluşturduk” dedi.