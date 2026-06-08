Konya'daki o gölde yasa dışı avcılığa müsaade edilmedi
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı kapsamında yürütülen denetimler devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasak döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek amacıyla göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile sazlık alanlarda kapsamlı denetim yaptı.
Denetimlerde göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı, av yasağına aykırı şekilde ağ atılıp atılmadığı kontrol edildi.
Ekipler, göl çevresindeki denetimlerin yanı sıra ilçe merkezinde faaliyet gösteren perakende balık satış işyerleri ile ilçe genelinde faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerinde de incelemelerde bulundu.