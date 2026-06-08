  • Haberler
  • Konya
  • Konya'daki o gölde yasa dışı avcılığa müsaade edilmedi

Konya'daki o gölde yasa dışı avcılığa müsaade edilmedi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı kapsamında yürütülen denetimler devam ediyor.

Konya'daki o gölde yasa dışı avcılığa müsaade edilmedi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasak döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek amacıyla göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile sazlık alanlarda kapsamlı denetim yaptı.

Denetimlerde göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı, av yasağına aykırı şekilde ağ atılıp atılmadığı kontrol edildi.

İsviçreli ve Fransız üç arkadaşın yolu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kesişt
Bu Habere de Bak
İsviçreli ve Fransız üç arkadaşın yolu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kesişt

Ekipler, göl çevresindeki denetimlerin yanı sıra ilçe merkezinde faaliyet gösteren perakende balık satış işyerleri ile ilçe genelinde faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerinde de incelemelerde bulundu.

AA

Bakmadan Geçme

Meram'da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Meram’da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Dünya turu yapan çift Konya'ya hayran kaldı
Dünya turu yapan çift Konya’ya hayran kaldı
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı
Konya’da muhtarlık seçimleri sonuçlandı