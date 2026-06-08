İsviçreli ve Fransız üç arkadaşın yolu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kesişt

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, yabancı bisikletçilere konaklama ve yemek desteği sağladıklarını, bu ziyaretlerin ilçenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Gezginler, Beyşehir'de karşılaştıkları sıcak karşılama ve misafirperverlikten çok etkilendiklerini, unutulmaz anılarla ayrılacaklarını ifade etti.

İsviçreli Marion Betshart ile Fransız Yann Lieger ve Caline Delacoux, bir yıllık Avrupa bisiklet turlarında Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi'nin misafiri olan İsviçreli Marion Betshart ile Fransız bisikletçiler Yann Lieger ve Caline Delacoux, yaklaşık bir yıldır bisikletleriyle farklı ülkeleri gezdiklerini anlattı. Yolculukları boyunca birçok kültürü tanıma fırsatı bulduklarını belirten gezginler, Beyşehir'in kendilerinde ayrı bir iz bıraktığını söyledi.

İsviçreli Marion Betshart, bir yıldır bisikletle seyahat ettiklerini belirterek, farklı ülkeleri görmenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Betshart, Beyşehir'de karşılaştıkları misafirperverliğin ise unutulmaz anıları arasında yer alacağını dile getirdi.

Fransız bisikletçi Yann Lieger de Türkiye'de ve özellikle Beyşehir'de çok sıcak karşılandıklarını belirterek, insanların yardımseverliğinin kendilerini mutlu ettiğini ve ilçeden güzel anılarla ayrılacaklarını söyledi.

Caline Delacoux ise bisiklet yolculuklarının kendilerine yeni dostluklar kazandırdığını ifade ederek, Beyşehir'de gördükleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise ilçeye gelen yabancı tur bisikletçilerine konaklama ve yemek desteği sağlandığını belirtti. Büyükkafalı, bu tür ziyaretlerin Beyşehir'in ve Konya'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak destek veren sponsorlara teşekkür etti.