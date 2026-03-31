  • Konya dahil 10 ilde sahte araç operasyonu: 7 tutuklama

Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şasi numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Konya'da korkutan olay! Elektrikli motosiklet alev alev yandı
Bu Habere de Bak
Konya'da korkutan olay! Elektrikli motosiklet alev alev yandı

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında 27 Mart'ta gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatılmıştı.

Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
KSO'dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO’dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Erkoyuncu: Konya Ovası'na dış havzadan su temini şart
Erkoyuncu: Konya Ovası’na dış havzadan su temini şart