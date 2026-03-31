Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 31 Mart Salı
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. 31 Mart Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için farklı ilçelerde hizmet verecek eczaneler belirlendi. İşte nöbetçi eczaneler adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TORUN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)
220 00 15
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
BUKET ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ A BLOK 1. GİRİŞ NO:7G SELÇUKLU
(TEKKE MEZARLIĞI IŞIKLARI 0555 089 24 19)
501 19 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MASAL ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1M SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİ BİNASI ACİL SERVİS CİVARI)
0501 104 42 23
4. BÖLGE (MERAM)
DAĞI ECZANESİ
ALAVARDI MH. YAKA CD. NO: 12/B MERAM
(ÇOLAK HOCA CAMİİ KARŞISI)
351 01 02
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
NİSAN ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)
235 00 77
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞAKALAK ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
350 53 46
7. BÖLGE (KARATAY)
BÜŞRA ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:267C KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0506 192 90 18
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAAĞA ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:84 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
351 41 35
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
SAYGI ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU
(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)
248 20 20
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
METİN ECZANESİ
PARSANA MH. BELKIS SK. NO:21H SELÇUKLU
(YENİ STADYUM CİVARI, PARSANA MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI)
0553 373 11 93
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARABULUT ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU
(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)
261 18 28
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
FATİH BOZKIR ECZANESİ
ALPARSLAN MAHALLESİ AYŞEKEMERŞAH CADDESİ NO:11C MERAM
(MERAM FEN LİSESİ CİVARI)
357 78 00