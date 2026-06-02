Konya'da umumi tuvalette ölü adam bulundu
Konya'da 58 yaşındaki adam umumi tuvalette temizlik görevlilerince hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan umumi tuvalette meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, temizlik görevlileri bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 58 yaşındaki Yahya Balbaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Yahya Balbaloğlu'nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.