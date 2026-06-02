  • Aksaray'da ilginç kovalamaca! Ambulanstan fırlayıp peşini bırakmadı

Aksaray'da intihar girişinde bulunan genç, bindirildiği ambulansın kapısından fırlayıp gazeteciye saldırdı. O anlar anbean gazetecinin kamerasına yansırken, kovalamaca uzun sürdü.

İHA
İHA
Haberin Özeti

  • Aksaray'da 17 yaşındaki Y.T., 4. kattaki evinin balkonundan intihar girişiminde bulundu; polis ekipleri genci ikna ederek kurtardı.
  • Ambulansa alınan Y.T., araçtan fırlayarak bir gazeteciye saldırdı ve kovalamaya başladı, o anlar kameraya yansıdı.
  • Polisin biber gazlı müdahalesiyle yakalanan genç, tekrar ambulansa alındı; olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (17) bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. 

Aksaray'da intihar girişiminde bulunan genç, polisin elinden kurtularak gazeteciye saldı.

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. 

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı. 

Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı. Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı. 

Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

