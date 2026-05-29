Konya'da tarım alanında bir ilk: Ekonomiye büyük katkı
Konya Türkiye’nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Tarımın başkenti Konya’da sektörde önemli projeler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir ilçesinde kurulması amaçlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi için önemli adımlar atıldı.
Yaklaşık 1000 dekarlık alanda yapılması planlanan dev proje bölge ekonomisine önemli katkılar sağması beklenirken ülke ekonomisine de ayrı bir katma değer sunacak.
Ekonomiye Can Katacak
Geçtiğimiz haftalarda Beyşehir Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı katıldı. Toplantıda ilçeye kazandırılması planlanan jeotermal sera yatırımlarına ilişkin yol haritası belirlendi.
Hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte Beyşehir’in bölgenin önemli sebze üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Proje Konya’da ilk olma özelliği taşıyacak. Bölge modern sera üretiminde önemli bir merkez olacak. Yüzlerce kişi istihdam sağlayarak ekonomiye can katacak.