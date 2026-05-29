İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği

Aylardır durgun vaziyette olan ikinci el otomobil piyasası bayram hareketliliği yaşıyor. Bayramı fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine kendi araçlarıyla gitmek için bütçelerine uygun araçlar arıyor. Piyasa uzmanları araç alacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Araç almak isteyen vatandaşlara dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, ilanlarda güvenli araç ilanı yükleme olayı olduğunu hatırlattı. Ancak sosyal medya ve farklı mecralarda aracın fiyatını düşük olarak gösteren ilanlar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kaparo dolandırıcılığı yapıldığını vurguladı. Hiçbir şekilde sanal ortamda rastgele görünen ilanlara direkt kaparo verilmemesini hatırlatan piyasa uzmanları, yetki belgesine dikkat çekti. Yetki belgesi olan esnaftan araç alınması tavsiyesinde bulunan uzmanlar, Ticaret Bakanlığının dolandırıcıları eleyerek, bu belgeyi verdiğini ifade ediyor.

Vatandaşların araç alırken iyi bir piyasa araştırması yapması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, fırsatçılık yaparak piyasa dengesini bozmaya çalışan kayıt dışı çalışanlar yerine, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapılmasını tavsiye ederek, yaşanan ya da yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçileceğini ifa ediyor.