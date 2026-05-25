  • Haberler
  • Spor
  • Konya'da Süper Lig sevinci yaşamıştı! Babasından gelen acı haberle yıkıldı

Konya'da Süper Lig sevinci yaşamıştı! Babasından gelen acı haberle yıkıldı

1.Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Konya'da oynanan maçta Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın futbolcusu Attamah'ın sevinci yerini gözyaşına bıraktı

Konya'da Süper Lig sevinci yaşamıştı! Babasından gelen acı haberle yıkıldı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

1.Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Konya’da oynanan maçta Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın sevinci yarım kaldı. Maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle eğlencemizi fazla uzatmayacağız” dedi. Karşılaşmada forma giyen Attamah'ın babasının maç sırasında hayatını kaybettiğini, bu nedenle eğlencelerini ertelediklerini ifade eden teknik direktör Uğur Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi. Attamah da maç sonunda gelen acı haberle sahanın ortasına yığılıp kalırken, arkadaşları da futbolcunun yanına giderek acısını paylaştılar. 

Konyaspor'a hazırlandım
Bu Habere de Bak
Konyaspor’a hazırlandım
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Süper Lig'de goller 2. yarıda geldi
Süper Lig’de goller 2. yarıda geldi
Konya yolunda feci kaza! Eşinin mesai arkadaşına çarptı
Konya yolunda feci kaza! Eşinin mesai arkadaşına çarptı
Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı
Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı
İşte futbolda üzülenler ve sevinenler!
İşte futbolda üzülenler ve sevinenler!
Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Başkan Altay'dan bayram tebriği
Başkan Altay'dan bayram tebriği