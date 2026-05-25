Konya'da Süper Lig sevinci yaşamıştı! Babasından gelen acı haberle yıkıldı

1.Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Konya’da oynanan maçta Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın sevinci yarım kaldı. Maç sırasında rahatsızlanan Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle eğlencemizi fazla uzatmayacağız” dedi. Karşılaşmada forma giyen Attamah'ın babasının maç sırasında hayatını kaybettiğini, bu nedenle eğlencelerini ertelediklerini ifade eden teknik direktör Uğur Uçar, “Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi. Attamah da maç sonunda gelen acı haberle sahanın ortasına yığılıp kalırken, arkadaşları da futbolcunun yanına giderek acısını paylaştılar.