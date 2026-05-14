Konya'da sağlık kalitesi her geçen gün artıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi tarafından sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla düzenlenen "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı. 30.03.2026 - 12.05.2026 tarihleri arasında gerçekleşen yoğun teorik ve pratik süreci geride bırakan kursiyerlerimiz sertifikalarını aldı.
Tören Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt, hastane idarecileri ve klinik hekimlerinin katılımıyla düzenlendi. Törende konuşan Başhekim Akkurt, yoğun bakım hemşireliğinin sağlık sistemindeki hayati önemine değinerek mezunları tebrik etti. Tören, sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.