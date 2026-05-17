Konya'da sağlık kahramanları unutulmadı

Konya Şehir Hastanesin, Hemşireler Günü kapsamında 'İyiliğe Dokunan Eller' temasıyla özel bir kutlama programı düzenlendi.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Konya Şehir Hastanesin, Hemşireler Günü kapsamında “İyiliğe Dokunan Eller” temasıyla özel bir kutlama programı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Personel Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Hakan Çetinkaya, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Demirbaş, Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, hastane yönetimi ve hemşirelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanları unutulmadı.

Hemşirelerin yoğun çalışma temposundan bir nebze olsun uzaklaşıp moral bulduğu program oldukça renkli anlara sahne oldu. Kokteyl ve geleneksel pasta kesimiyle başlayan etkinlik; kura çekimiyle dağıtılan hediyeler ve sürpriz yarışmalarla devam etti. Özellikle hemşirelerin gözleri kapalı bir şekilde pasta süslediği anlar, salondaki katılımcılara son derece keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinliğin eğitim ve farkındalık bölümünde ise Prof. Dr. Duygu İlke Yıldırım tarafından “Sağlıklı Yaşamda Nefesin Gücü” başlıklı ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, “Sağlıktan Mutfağa” diyerek programa katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen TUGAFED Kadın Kolları Başkanı ve Konya Aşçılar Derneği Başkan Vekili Şirvan Uçar'a, TUGAFED Gençlik Kolları Başkanı Ömer Ulus'a ve KOGAT Başkan Yardımcısı Mehmet Erdemir'e değerli katılımlarından dolayı teşekkür etti.  Program, şefkatle ve insan sevgisiyle iyiliğe dokunan, sağlığa yön veren tüm hemşirelere teşekkür edilerek sona erdi. 
 

