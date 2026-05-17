Konya'da 'Bereketin Yüzyılı' toplantıda konuşuldu

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Bereketin Yüzyılı” vizyonuyla kırsalda üretimi, yatırımı ve sürdürülebilir su kullanımını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, il tarım müdürlüğünde, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Tasarruflu Su Kullanımına Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karatay, Meram, Selçuklu ve Derbent ilçelerimizin katılım sağladığı toplantıda; Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürümüz Osman Işık ve İl Müdürlüğü personellerince üreticilere, yatırımcılara ve Bakanlık personeline programın başvuru süreçleri ve uygulama esaslarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Toplantının sonunda, üreten, yatırım yapan ve suyu verimli kullanan güçlü bir tarım için çalışıyoruz, vurgusu yapıldı.

