  • Konya'da otizmli bireyler için yol haritası çizildi

Konya'da II. Ulusal Eylem Planı (2023-2030) kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik yaklaşımlar ele alındı.

İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'da, II. Ulusal Eylem Planı (2023-2030) kapsamında otizmli bireylere yönelik güncel yaklaşımların ele alındığı eğitim ve çalıştay düzenlendi.
  • Programa Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Sarı gibi akademisyenler katılırken, yaşam kalitesi ve toplumsal katılımın artırılması gibi hedefler belirlendi.
  • Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurumlar arası iş birliği geliştirilerek, yerelde uygulanabilir çözüm önerileri değerlendirildi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim ve çalıştay programında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, alan uzmanları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili paydaşlar katılım sağladı. 

Programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hakan Sarı başta olmak üzere alanında uzman akademisyenler tarafından otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik güncel yaklaşımlar, bilimsel çalışmalar ve hak temelli hizmet modelleri üzerine değerlendirme yaptı.

Konya'da Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayda kamu kurumları ve STK temsilcileri bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programda, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, istihdam ve toplumsal yaşama katılım süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, yerelde yürütülebilecek çalışmaların değerlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla çeşitli oturumlar düzenlendi. 

Eğitim programında akademisyenler ve alan uzmanları tarafından katılımcılara otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik güncel uygulamalar, kapsayıcı sosyal politika yaklaşımları ve multidisipliner çalışma yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı. Çalıştay bölümünde ise katılımcılar tarafından çözüm önerileri geliştirilerek yerel düzeyde uygulanabilecek faaliyetler değerlendirildi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi ve ailelerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

