Konya'da medeniyet tasavvuru toplumsal değişim konuşuldu

Programda medeniyet tasavvuru, toplumsal değişim ve metodoloji gibi kritik konular ele alınırken, teşkilat içi eğit

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Anadolu Teşkilat Başkanlığı, Batı İç Anadolu illerinin katılımıyla Konya'da iki gün süren 3. Kur Eğitim Programı düzenledi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Anadolu Teşkilat Başkanlığı Batı İç Anadolu Bölgesi illerinin katılımıyla düzenlenen Hizmet İçi 3. Kur Eğitim Programı Konya’da düzenlendi. Programda medeniyet tasavvuru, toplumsal değişim ve metodoloji üzerine kritik konu başlıkları masaya yatırıldı.

Programın ilk günü, Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından Adem Ceylan’ın Selamlama Konuşması ve Ertuğrul Taşlı’nın Açılış Konuşması ile başladı. Açılış hitaplarında teşkilat içi eğitimin önemi ve toplumsal ihya hareketindeki rolü vurgulandı.

Her ders bloğunun ardından düzenlenen "3 Soru 3 Cevap" bölümlerinde, katılımcılar sorularını konuşmacılarla istişare etti. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, "Takva Ekseninde Toplumsal Değişim / Metodoloji ve Pratik" başlıklı manifesto metni okundu. Program, M. Ekrem Doğan’ın gerçekleştirdiği Kapanış ve Teşekkür Konuşması ile son buldu.

İMH Anadolu Teşkilat Başkanlığı, programın Batı İç Anadolu Bölgesi'ndeki teşkilat çalışmalarına ivme kazandırmasını temenni ederek katılım sağlayan tüm mensuplarına ve emek veren konuşmacılara teşekkürlerini iletti.