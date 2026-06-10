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Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden İngilizce drama gecesi

Seydişehir Bahçeşehir Koleji 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 'English Drama Night' programı ilgiyle takip edildi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden İngilizce drama gecesi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Seydişehir Bahçeşehir Koleji 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “English Drama Night” programı beğeni topladı. Okulun İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan etkinlikte öğrenciler, sahnede tamamen İngilizce olarak drama ve masal gösterileri sundu. Programda ilk olarak 3. sınıf öğrencileri, ardından da 4. sınıf öğrencileri performanslarını sergiledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sahne performansları izleyenlerden tam not aldı. Öğretmenler, veliler, öğrenciler ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu.

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Etkinliğin, öğrencilerin İngilizceyi daha etkili kullanmaları ve özgüven kazanmaları açısından önemli katkı sağladığı ifade edildi. 

Program sonunda öğrenciler, müzik eşliğinde toplu şarkı gösterisi sundu. Coşkulu anların yaşandığı gece, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi. 
 

Haber Merkezi

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