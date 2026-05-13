Konya'da kabına sığmayan sergi!

Ülkemizin son yıllardaki Sıfır atık ve sürdürülebilir geri dönüşüm üzerine yoğunluğu birçok kurum ve kuruluşun da bu anlamda projeleri kendini ciddi derecede gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığından, Bakanlıklara, Kurum ve Kuruluşlardan yerel yönetimlere kadar her kadronun bu alanda kendi projeleri ve faaliyetleri oluyor.

Tüm projeler gelecek adına elbette değerli ve kıymetli ancak kendiliğinden ve kendi imkânları ile sıfır atık ve geri dönüşüme destek olmak bu uğurda bir şeyler yapmak sadece bilinç ve sevgiyle olacak bir faaliyet olarak dikkat çekiyor.

DESTEK ALMADAN HARİKALAR OLUŞTURMUŞLAR

İşte bu anlamda Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi’de çok önemli bir sergiyi okul binasında açarak önemli bir ilk adım atmış oldu.

Okulda gerçekleşen açılışta okul yönetimi ve öğretmenler birlikte kurdele keserek sergiyi ziyarete açmış oldu. ‘Ruhla işlenen emekle şekillenen eserlerin hayat bulduğu sergi’ adıyla ‘El emeği hayal gücü ve dönüşümün buluştuğu özel sergi’ temasıyla bir grup azimli öğrencinin öncü öğretmenleri desteği ile başladığı proje bugün kabına sığmaz sergi halini aldı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Geri Dönüşüm ve tasarım kulübü öğrencileri, atık malzemelerin yaratıcı fikirlerle yeniden işlevsel hale getirilmesini ve çevre bilincinin sanatsal/teknik üretimle birleştirilmesini sağlayarak önemli bir eğitim ve farkındalık ortaya koymuş oldu. Sergilenen birbirinden ilginç ürünlerin malzemesi ise yine atık malzemelerden oluşuyor.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik Geri Dönüşüm ile geleceğe büyük bir destek olan gençlerin bu çalışması takdiri ve desteği fazlasıyla hak ediyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI SEVDAYA DÖNÜŞTÜ

Projenin öncülerinden olan Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hacer Akdeniz, sergiyle alakalı yaptığı açıklamada, projenin başlangıçta hobi olduğunu ancak öğrencilerin azim ve kararlılığı ile sevdaya dönüştüğünü söyledi.

Serginin ziyaret edilmesinin kendilerini mutlu edeceğini söyleyen Akdeniz şunları söyledi: