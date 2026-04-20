  • Haberler
  • Konya
Konya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçelerinde ve Antalya'nın Manavgat jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Antalya'nın Manavgat ve Konya'nın Beyşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 Soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Mehmet E., Kadir T., Raşit B., Ali Han Ö. ve İbrahim Ö.'nün Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan işyeri, ev ve ikamet eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 49 markasız ruhsatsız tabanca gövdesi, 49 markasız ruhsatsız tabanca üst kapağı, 49 markasız ruhsatsız tabanca namlusu, 49 markasız ruhsatsız tabanca yerine getiren yay ve mili, 24 ruhsatsız, seri numarasız 9 mm. tabanca, 3 seri numaralı, markalı, ruhsatsız av tüfeği, 1 seri numarasız, markasız av tüfeği, 1 markasız 5.5 mm havalı tüfek, 54 tane 9 mm tabanca fişeği, 5 tane 7.65 mm tabanca fişeği, 28 tabanca şarjörü, bin 681 av tüfeği fişeği, 5 bin 756 muhtelif tabanca parçası, 1 cep telefonu ile 1 tablet ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Bakmadan Geçme

